Спасшаяся из Запорожья медсестра рассказала, почему ее не убили ВСУ по дороге в РФ

МЕЛИТОПОЛЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Медсестра горбольницы подконтрольного Киеву города Запорожье Елена Коваль рассказала ТАСС, что ее не убили ВСУ по дороге в Россию, ожидая, что она приведет их к позициям ВС РФ.
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