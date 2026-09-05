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ТАСС

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ВС РФ уничтожили радиолокационные станции ВСУ в Николаевской области

ВС РФ уничтожили радиолокационные станции ВСУ в Николаевской области

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Российские военные с помощью БПЛА "Герань" уничтожили радиолокационные станции (РЛС) ВСУ в районе Червонополья Николаевской области и у Славянска в ДНР.

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