ВС РФ уничтожили радиолокационные станции ВСУ в Николаевской области

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Российские военные с помощью БПЛА "Герань" уничтожили радиолокационные станции (РЛС) ВСУ в районе Червонополья Николаевской области и у Славянска в ДНР.
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