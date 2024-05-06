Более 470 северян стали участниками фестиваля «Архангельск поет о Победе»

Гала-концерт девятого народного фестиваля «Архангельск поет о Победе» состоялся в «Соломбале-Арт».В фестивале приняли участие более 470 человек из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, а также Приморского и Няндомского округов.
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