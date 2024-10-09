НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

122 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай
    Ещё кучу чиновников-воров создали. Теперь если кошка застрянет на ветке, тоже будут министерство создавать. Как же ра...В Курской области...
  • Владимир Уфимцев
    А кто это Шилов? не подскажете, сударыня?Никас Сафронов об...
  • Ингерман Ланская
    написал? 😂😂😂😂 ...этот копировщик ни писать ни рисовать не умеет - он копирует фотографии и ни более... если и ест...Никас Сафронов об...

В Госдуме призвали ужесточить наказания за незаконную торговлю алкоголем

Предприниматели должны осознавать строгость закона Депутат Государственной думы Султан Хамзаев считает необходимым приостанавливать деятельность торговой точки в случае, если там была зафиксирована незаконная продажа алкоголя без лицензии, передает РИАМО, ссылаясь на РИА Новости.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх