В Госдуме призвали ужесточить наказания за незаконную торговлю алкоголем

Предприниматели должны осознавать строгость закона Депутат Государственной думы Султан Хамзаев считает необходимым приостанавливать деятельность торговой точки в случае, если там была зафиксирована незаконная продажа алкоголя без лицензии, передает РИАМО, ссылаясь на РИА Новости.
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