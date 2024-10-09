В Госдуме призвали ужесточить наказания за незаконную торговлю алкоголем

Предприниматели должны осознавать строгость закона Депутат Государственной думы Султан Хамзаев считает необходимым приостанавливать деятельность торговой точки в случае, если там была зафиксирована незаконная продажа алкоголя без лицензии, передает РИАМО, ссылаясь на РИА Новости.