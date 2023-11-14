Министры финансов АТЭС в Сан-Франциско обсудили замедление китайской экономики

Глава министерства финансов США Джанет Йеллен заявила, что руководители финансовых ведомств государств Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) обсудили замедление роста китайской экономики и связанные с этим риски.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии