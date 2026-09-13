Какие законодательные изменения ждут россиян уже в сентябре?

С 1 сентября 2026 года в России вступит в силу сразу несколько изменений в законодательстве, которые затронут банковскую сферу, трудовые отношения, транспорт, ипотечное кредитование, гостиничный бизнес и работу с искусственным интеллектом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Какой-то фестивал...
- "Всё, приехали": ...
- "Всё, приехали": ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым