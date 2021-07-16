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  • Надежда Новопашина
    Смешно, но как-то печально.Без царя в голове...
  • Махамбет Толеугазин
    ... немчики - дебилы ... ну нах вам сдался ЕС ... это же куча стран нахлебников и паразитов ... их же корми...Она все-таки выйд...
  • Антон
    Одного не пойму...зачем ВВП сдалась Украина, где практически разрушена промышленность?? Одна четверть населения зигуе...Наступление гросс...

Новое во внешней политике России. Спасать и поглощать. Шутки с Киевом кончились

Новое во внешней политике России. Спасать и поглощать. Шутки с Киевом кончились

Недавняя речь Путина вызвала немало толков, обсуждений в сети. Игнорировать ее нельзя. Робкие попытки украинского президента как-то отшутится, перенести все в плоскость юмора (не дает покоя прошлое комика и шоумена?) не заслуживают внимания.

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