Новое во внешней политике России. Спасать и поглощать. Шутки с Киевом кончились

Недавняя речь Путина вызвала немало толков, обсуждений в сети. Игнорировать ее нельзя. Робкие попытки украинского президента как-то отшутится, перенести все в плоскость юмора (не дает покоя прошлое комика и шоумена?) не заслуживают внимания.