В Петербурге за неделю четыре человека заболели клещевым боррелиозом

Рассказали в Роспотребнадзоре С 9 по 15 мая в медицинские организации Северной столицы по поводу присасывания клещей обратились 557 человек, среди которых 123 несовершеннолетних, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.