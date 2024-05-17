В Петербурге за неделю четыре человека заболели клещевым боррелиозом

Рассказали в Роспотребнадзоре С 9 по 15 мая в медицинские организации Северной столицы по поводу присасывания клещей обратились 557 человек, среди которых 123 несовершеннолетних, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
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