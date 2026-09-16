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Мировое обозрение

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Гутерриш боится, что потеря контроля над ИИ может стать экзистенциальной угрозой

Гутерриш боится, что потеря контроля над ИИ может стать экзистенциальной угрозой

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с предупреждением, которое сложно назвать рядовым даже для его должности.

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