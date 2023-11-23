Слет «Первый в двадцать первом» проходит в Казани

В Казани прошло торжественное открытие Слета детских и молодежных общественных организаций РФ «Первый в двадцать первом», который проводится в рамках Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века».
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