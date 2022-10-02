Прежде чем его назвали первым в мире стритстайл-фотографом, Билл Канингем работал разнорабочим, продавцом, дизайнером, журналистом и только потом фотографом, фотонаследие, которого Суд Манхэттена...

Прежде чем стать известным как первый в мире фотограф уличного стиля, Билл Каннингем работал разнорабочим, продавцом, дизайнером, журналистом, а затем фотографом, чье фотографическое наследие было оценено судом Манхэттена в 1 миллион долларов.
Прежде чем стать известным как первый в мире фотограф уличного стиля, Билл Каннингем работал разнорабочим, продавцом, дизайнером, журналистом, а затем фотографом, чье фотографическое наследие было оценено судом Манхэттена в 1 миллион долларов.
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