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Катерина Мурашова о детской мотивации

Катерина Мурашова о детской мотивации

Совсем скоро грядут экзамены в 9-х и 11-х классах. Психолог Катерина Мурашова считает, что в преддверии очередного «учебного обострения» важно еще раз поговорить о детской мотивации, почему она снижается и как преодолеть этот кризис.

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