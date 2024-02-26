Катерина Мурашова о детской мотивации

Совсем скоро грядут экзамены в 9-х и 11-х классах. Психолог Катерина Мурашова считает, что в преддверии очередного «учебного обострения» важно еще раз поговорить о детской мотивации, почему она снижается и как преодолеть этот кризис.
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