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Царьград

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Студентка из Электростали оставила младенца в аэропорту Анталии: что известно?

Студентка из Электростали оставила младенца в аэропорту Анталии: что известно?

В аэропорту Анталии студентка Екатерина из Электростали оставила новорожденную дочь. Ее партнер Андрей выясняет, кто отец ребенка.

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