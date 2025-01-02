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Ночь Рагаиб в 2025 году: история, традиции и особенности празднования

Ночь Рагаиб в 2025 году: история, традиции и особенности празднования

В этот день мусульмане по всему миру собираются для поклонения, молитв и размышлений. Рассмотрим, что представляет собой Ночь Рагаиб, когда ее отмечают, а также связанные с ней традиции и обычаи.

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Комментарии
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NN
N N
А зачем нам знать об исламских праздниках? Оставили бы уже религию, всякую, особо увлекающимся! Религия разбила мир! И, публикуя пообобнцю писанину, автор выступает пособником религиозных конфликтов. Сейчас возбуждена такая ненависть каждого к каждому, что американцы аж д&quot;&quot;&quot;мом исходят, ожидая большого взрыва в России. А вы, автор, повторяю, помогайте сейчас педрсовской ЦИПсОте! Надо написать именно в праздничные дни, правильно, циасошник?
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