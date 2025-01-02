Ночь Рагаиб в 2025 году: история, традиции и особенности празднования

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А зачем нам знать об исламских праздниках? Оставили бы уже религию, всякую, особо увлекающимся! Религия разбила мир! И, публикуя пообобнцю писанину, автор выступает пособником религиозных конфликтов. Сейчас возбуждена такая ненависть каждого к каждому, что американцы аж д"""мом исходят, ожидая большого взрыва в России. А вы, автор, повторяю, помогайте сейчас педрсовской ЦИПсОте! Надо написать именно в праздничные дни, правильно, циасошник?