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“с головой, видимо, не очень”, – Камила Валиева упала на Гран-при в Москве

“с головой, видимо, не очень”, – Камила Валиева упала на Гран-при в Москве

Стало известно, что дважды упавшая Камила Валиева раскрыла причину своей неудачи в произвольной программе на Гран-при в Москве.

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Комментарии
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МК
Мария Калинина
Роднина,уже как американка заговорила,завидует,что ли Загитовой?
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17 час.

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