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Царьград

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Вспышка COVID-19 в Таиланде: что нужно знать туристам с путёвками на конец года

Вспышка COVID-19 в Таиланде: что нужно знать туристам с путёвками на конец года

В стране зарегистрировано больше 135 тысяч случаев заболевания, из которых почти половина пришлась на период с середины августа по начало сентября.

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