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Плющев о «Сибири»: «Отъезд Андреоффа из-за рождения ребенка на 2 недели – это бессмыслица. На миллионы легионеров можно спокойно рожать в Сибири»

– Не понял, что произошло в «Сибири». Новогодние каникулы завершились, все обязаны выйти на работу – и вдруг мы узнаем об отъезде на родину ведущего легионера Андреоффа.

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