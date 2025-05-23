В «Ахмате» заявили, что не берут в плен иностранных наемников ВСУ

МОСКВА, 23 мая, ФедералПресс. Командир спецназа «Ахмат», генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что бойцы его подразделения не берут в плен иностранных наемников, воюющих на стороне Вооруженных сил Украины.
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