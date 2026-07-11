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Агент Конюшкова о контракте с «Монреалем»: «Мы вышли на «Торпедо» с просьбой пойти нам навстречу. Они любезно согласилось, мы достаточно оперативно все решили»

Агент Кирилл Князев, представляющий интересы защитника Богдана Конюшкова в России, высказался о подписании игроком двухлетнего контракта с « Монреалем ».

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