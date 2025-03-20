Жительница Курской области рассказала, как ВСУ увозили россиян на Украину

Эвакуированная из курского села Бондаревка пожилая женщина рассказала, что украинские военные обещали жителям Курской области безопасный выход в Курск, но вместо этого похищали людей и увозили на Украину.
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