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Жительница Курской области рассказала, как ВСУ увозили россиян на Украину

Жительница Курской области рассказала, как ВСУ увозили россиян на Украину

Эвакуированная из курского села Бондаревка пожилая женщина рассказала, что украинские военные обещали жителям Курской области безопасный выход в Курск, но вместо этого похищали людей и увозили на Украину.

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