Художник превращает скучные фасады в яркие сценки, полные жизни

Представьте себе, что вы возвращаетесь из долгой поездки в свой дом и… не можете его найти. Такое действительно могло бы случиться, если бы вы жили в одном из зданий, которого коснулась талантливая рука французского художника и мастера стрит-арта Патрика Коммеси.