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Закон, порядок, государство

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В Приморье полицейские Пожарского округа изъяли крупную партию марихуаны у местного жителя

На территории Приморья проходит оперативно-профилактическая операция «Мак-2024». Мероприятие направлено на предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств растительного происхождения, выявление и ликвидацию посевов и очагов произрастания дикорастущих растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества.

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