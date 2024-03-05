SpaceX успешно запустила инновационный спутник MthanSat для борьбы с выбросами метана. Интерактивные данные обеспечит платформа Google Earth Engine

4 марта на борту ракеты Falcon9 компании SpaceX был успешно запущен инновационный спутник MthanSat. Этот спутник, поддерживаемый Alphabet Inc, владельцем Google, и Фондом защиты окружающей среды (EDF), имеет важную миссию по отслеживанию выбросов метана в нефтегазовой отрасли из космоса для борьбы с изменением климата и замедления глобального потепления.
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