В Калининграде пенсионерка с клюкой покалечила молодую пассажирку в автобусе

Владимир Петров

Ёмнутая старушка. На мою бабушку лет 45 назад напала соседка: бабуля-де ей яды с потолка сыплет и по телевезиру бесов кажет. Моя маманя за свою мать заступилась: отлупила ёмнутую и сказала, что если хоть одна волосинка с моей мамы упадёт, тебе п-ц. Та поменяла квартиру и исчезла в тумане безумия.