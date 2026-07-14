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Газета.ру

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В Калининграде пенсионерка с клюкой покалечила молодую пассажирку в автобусе

В Калининграде пенсионерка с клюкой покалечила молодую пассажирку в автобусе

Калининградка стала жертвой нападения во время поездки в городском автобусе. Как рассказала "Клопс" сама пострадавшая , на нее с криками набросилась пожилая женщина, которая затем расцарапала лицо и ударила ее клюкой.

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Комментарии
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Владимир Петров
Ёмнутая старушка. На мою бабушку лет 45 назад напала соседка: бабуля-де ей яды с потолка сыплет и по телевезиру бесов кажет. Моя маманя за свою мать заступилась: отлупила ёмнутую и сказала, что если хоть одна волосинка с моей мамы упадёт, тебе п-ц. Та поменяла квартиру и исчезла в тумане безумия.
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