В Калининграде пенсионерка с клюкой покалечила молодую пассажирку в автобусе

Калининградка стала жертвой нападения во время поездки в городском автобусе. Как рассказала "Клопс" сама пострадавшая , на нее с криками набросилась пожилая женщина, которая затем расцарапала лицо и ударила ее клюкой.
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