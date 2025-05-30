Константин Матулевский, хореограф

Константин Матулевский в современной российской хореографии занимает особое место. Не только из-за роскошного резюме, которым мало кто может похвастаться из наших современников, но и благодаря своей неуемной жажде вводить в хореографию новые технологии.
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