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РБК СТИЛЬ

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Константин Матулевский, хореограф

Константин Матулевский, хореограф

Константин Матулевский в современной российской хореографии занимает особое место. Не только из-за роскошного резюме, которым мало кто может похвастаться из наших современников, но и благодаря своей неуемной жажде вводить в хореографию новые технологии.

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