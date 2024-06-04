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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Глава итальянского UniCredit назвал невысокой вероятность ухода банка из России

Вероятность ухода UniCredit из России невысока, признал глава итальянского банка Андреа Орчел. Он отметил, что банк не желает продавать свои российские активы «фаворитам Кремля» за бесценок, а другие схемы ухода с российского рынка «чрезвычайно сложны».

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