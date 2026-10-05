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Татар-информ

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В Нижегородской области откроют памятник Кави Наджми

В Нижегородской области откроют памятник Кави Наджми

Памятник-бюст классику татарской литературы Кави Наджми откроют 10 октября в селе Уразовка Краснооктябрьского района Нижегородской области.

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