‼️🇷🇺🇺🇦 Мощными ударами Су-34 уничтожены вражеские ПВД в Харьковской области и ДНР ▪️В районе населённого пункта Чёрное Харьковской области пятью авиабомбами ФАБ-500 поражён опорный пункт ВСУ.
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‼️🇷🇺🇺🇦 Мощными ударами Су-34 уничтожены вражеские ПВД в Харьковской области и ДНР ▪️В районе населённого пункта Чёрное Харьковской области пятью авиабомбами ФАБ-500 поражён опорный пункт ВСУ.
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