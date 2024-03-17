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Москалькова подарила УК РФ двум впервые голосующим заключенным "Бутырки"

Москалькова подарила УК РФ двум впервые голосующим заключенным "Бутырки"

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова нанесла визит на избирательный участок в "Бутырке", где подарила уголовный кодекс РФ и Конституцию двум подозреваемым, голосующим на выборах президента страны впервые.

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