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Налоговая не сможет оперативно блокировать имущество крупного бизнеса

Минфин и Федеральная налоговая служба (ФНС) доработали законопроект о праве налоговиков оперативно запрещать бизнесу распоряжаться своим имуществом — из-под риска блокировок вывели крупнейших налогоплательщиков (от 2 млрд рублей налогов), участников налогового мониторинга и производителей вакцин от коронавируса; налоговая не сможет запретить бизнесу распоряжаться средствами на счетах, готовой продукцией, в том числе товарами для перепродажи, сырьем и материалами; запрещено блокировать единственное жилье ИП, кроме квартир в ипотеку, пишут «Ведомости».

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