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Рязанская компания предложила превратить тиктокеров в рабочих

Рязанская компания предложила превратить тиктокеров в рабочих

Как пишут на сайте, переобучение бесплатное. Профессий на выбор две: строитель и рабочий. На сайте размещена жалоба некоего пострадавшего от закрытия русской части тиктока Дани Картохина, он пишет: «Мои соцсети закрыли, я не знаю, что делать».

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