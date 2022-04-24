Рязанская компания предложила превратить тиктокеров в рабочих

Как пишут на сайте, переобучение бесплатное. Профессий на выбор две: строитель и рабочий. На сайте размещена жалоба некоего пострадавшего от закрытия русской части тиктока Дани Картохина, он пишет: «Мои соцсети закрыли, я не знаю, что делать».