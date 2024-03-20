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Ученые выяснили, сколько часов сидячей работы в день смертельно опасно

Ученые выяснили, сколько часов сидячей работы в день смертельно опасно

Достижения в области технологий в последние десятилетия устранили необходимость и желание людей передвигаться.

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Комментарии
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Ольга Кожемякина
&quot;Достижения в области технологий  устранили необходимость и желание людей передвигаться... такой образ жизни буквально смертельно опасен.&quot; После таких утверждений мы должны увидеть, что айтишники, блогеры, бухгалтера, экономисты, наши думцы, в конце концов, и т.д. должны покидать этот мир молодыми, не доживая до старости. Но такого явления не наблюдается: продолжительность жизни людей с каждым годом увеличивается. Как это явление объяснит &quot;Калифорнийский университета в Сан-Диего (UCSD&quot;?)
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