Ученые выяснили, сколько часов сидячей работы в день смертельно опасно

Ольга Кожемякина

"Достижения в области технологий устранили необходимость и желание людей передвигаться... такой образ жизни буквально смертельно опасен." После таких утверждений мы должны увидеть, что айтишники, блогеры, бухгалтера, экономисты, наши думцы, в конце концов, и т.д. должны покидать этот мир молодыми, не доживая до старости. Но такого явления не наблюдается: продолжительность жизни людей с каждым годом увеличивается. Как это явление объяснит "Калифорнийский университета в Сан-Диего (UCSD"?)