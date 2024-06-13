Под Мценском готовятся к строительству посёлка по новым технологиям

В ходе одного из последних прямых эфиров губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал о том, что во Мценском районе может появиться посёлок, жилые дома в котором будут возведены с помощью инновационного 3D-принтера.
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