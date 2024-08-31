Наталья Андрейченко вернулась в Москву

ГМ

Геннадий Малахов

Страшна как украинская сущность. Решили эту блядь использовать в пропагандистских целях. Мол если мы ее арестуем или прижмем, то типа мы лишаем граждан свободы слова! И до каких пор в России будет двойное, тройное, и так далее гражданство??! Пятую колонну нужно оставить им!!! А то ещё зшлюха будет претендовать на нашу пенсию!?