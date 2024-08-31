Наталья Андрейченко "Секретна миллион", фото: ntv.ruВпервые после начала СВО РФ в Украине в Россию вернулась “экранная Мэри Поппинс” Наталья Андрейченко.
Наталья Андрейченко вернулась в Москву
Комментарии
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Федор Родников
Мерзкая,старая кляча без совести.Натянула шкуру и думает помолодела-мерзота.
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17 час.
ГМ
Геннадий Малахов
Страшна как украинская сущность. Решили эту блядь использовать в пропагандистских целях. Мол если мы ее арестуем или прижмем, то типа мы лишаем граждан свободы слова! И до каких пор в России будет двойное, тройное, и так далее гражданство??! Пятую колонну нужно оставить им!!! А то ещё зшлюха будет претендовать на нашу пенсию!?
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16 час.
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