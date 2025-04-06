В тоннеле дамбы будет ограничено движение транспорта

С 7 по 11 апреля Как сообщила пресс-служба Дирекции Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений, в связи с ремонтными работами в автомобильном тоннеле, с 7 по 11 апреля в транспортном отсеке Финской стороны (внешнее кольцо КАД СПб) будет ограничено движение по полосам.