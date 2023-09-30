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За рулем

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Дети, лежащие в больницах, смогут передвигаться по коридорам на автомобилях Honda

Дети, лежащие в больницах, смогут передвигаться по коридорам на автомобилях Honda

Honda объявила о проведении в Северной Америке социальной акции Project Courage. Компания отправила в детские больницы 60 электромобилей Shogo, на которых дети смогут передвигаться по больничным коридорам.

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