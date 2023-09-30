Дети, лежащие в больницах, смогут передвигаться по коридорам на автомобилях Honda

Honda объявила о проведении в Северной Америке социальной акции Project Courage. Компания отправила в детские больницы 60 электромобилей Shogo, на которых дети смогут передвигаться по больничным коридорам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии