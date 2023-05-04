Возможный прорыв дамбы в Каховском водохранилище угрожает Запорожской АЭС

Советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа в ченверг, 4 мая, заявил, что если произойдет прорыв дамбы из-за рекордно высокого уровня воды в Каховском водохранилище, это вызовет затопление территории Запорожской АЭС, – сообщает ТАСС.