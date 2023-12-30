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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Пиво после матчей – это нормально. Но лучше стакан, а не литр. Все хорошо в меру». Тренер «Химок» о восстановлении футболистов

«Пиво после матчей – это нормально. Но лучше стакан, а не литр. Все хорошо в меру». Тренер «Химок» о восстановлении футболистов

– Много споров по поводу пива после матчей. Одни говорят, что это отличный вариант для восстановления.

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