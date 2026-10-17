Продолжение нынешнего курса развития искусственного интеллекта (ИИ) и создание сверхинтеллекта приведут к уничтожению рынка труда в ближайшие десять лет, предупредил лауреат Нобелевской премии по экономике Дарон Аджемоглу 17 октября в интервью немецкому журналу Spiegel.