Министр юстиции обратилась с запросом к председателям судов

Министр юстиции Вероника Михайлова-Морару попросила председателей судов оценить потребности каждого суда в зависимости от количества судей, количества заседаний, проводимых посредством видеоконференций, чтобы иметь возможность вмешаться и обеспечить проведение судебных заседаний без задержек.