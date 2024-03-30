Министр юстиции обратилась с запросом к председателям судов

Министр юстиции Вероника Михайлова-Морару попросила председателей судов оценить потребности каждого суда в зависимости от количества судей, количества заседаний, проводимых посредством видеоконференций, чтобы иметь возможность вмешаться и обеспечить проведение судебных заседаний без задержек.
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