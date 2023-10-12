Матвиенко возглавит делегацию РФ на парламентском форуме G20 в Индии

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко направилась в Нью-Дели в качестве главы делегации Федерального Собрания РФ на Саммите председателей парламентов государств G20, который состоится 12-14 октября.
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