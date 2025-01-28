Дайвер наткнулся на сокровище всей его жизни

Дайверы сделали потрясающее открытие у берегов Сардинии: обнаружили более 30 000 старинных римских монет, указывающих на возможное затонувшее судно поблизости! Недавно у берегов Сардинии произошло замечательное открытие: дайвер наткнулся на огромную кучу старинных монет, часть из которых может указывать на затонувшее судно.