Как загибалась сталь: Спрос на «железо» упал и внутри страны, и за рубежом

Сможет ли отечественная оборонка заменить металлургам льготную ипотеку Георгий Смирнов Фото: Иван Высочинский/ТАСС Материал комментируют: Андрей Заостровцев Ахмед Алиев Леонид Хазанов Производство стального готового проката в 2024 году упало на 7,2%, до 59,9 млн тонн, сообщил Росстат.
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