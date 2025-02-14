БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 400 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Самборский
    Почему могут? Они и так российские!Пример Трампа — н...
  • Александр
    как же европа обмельчалаКомплекс убогости...
  • Boris Borisov
    Еслибы Гарант захотел-прикрыл бы это в 10 минут. Но ОН  не хочет. (только не говорите, что ОН не знает !)Несмотря на проте...

Как загибалась сталь: Спрос на «железо» упал и внутри страны, и за рубежом

Как загибалась сталь: Спрос на «железо» упал и внутри страны, и за рубежом

Сможет ли отечественная оборонка заменить металлургам льготную ипотеку Георгий Смирнов Фото: Иван Высочинский/ТАСС Материал комментируют: Андрей Заостровцев Ахмед Алиев Леонид Хазанов Производство стального готового проката в 2024 году упало на 7,2%, до 59,9 млн тонн, сообщил Росстат.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх