Тут Евгений Пригожин наконец-то прервал длительное молчание. За последние несколько дней дал целых два развёрнутых комментария по поводу ситуации в Нигере и насчет будущего "оркестра".
"Все только начинается". Пригожин наконец-то прервал молчание
Комментарии
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S
Serg
После развала СССР, написания скунсами для нас конституции Ельцина, подчинения центробанка штатам о каком суверенитете можно говорить?. Однозначно колония и течение СВО это только подтверждает. Уже одно только заставляет задуматься о суверенитете, что мы соблюдаем санкции Запада по КНДР, сидя сами в таком же санкционном дерьме по уши.
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8 час.
Марина Петрова
Не доверяю словам пригожина нисколько.
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8 час.
Александр Платов
Ты - пидорас, и этим всё сказано, дристенко.
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8 час.
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