"Все только начинается". Пригожин наконец-то прервал молчание

S

Serg

После развала СССР, написания скунсами для нас конституции Ельцина, подчинения центробанка штатам о каком суверенитете можно говорить?. Однозначно колония и течение СВО это только подтверждает. Уже одно только заставляет задуматься о суверенитете, что мы соблюдаем санкции Запада по КНДР, сидя сами в таком же санкционном дерьме по уши.