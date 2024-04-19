Ректора института русского языка уволили на фоне скандала с мигрантами

В вузе назначен исполняющий обязанности руководителя. Стало известно об увольнении ректора Института русского языка имени Пушкина Натальи Трухановской и временном назначении на этот пост проректора МГУ Никиты Гусева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии