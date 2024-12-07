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Константинов предложил провести «новый Нюрнберг» для Украины

Константинов предложил провести «новый Нюрнберг» для Украины

Глава парламента Крыма Владимир Константинов призывает к новому Нюрнбергскому процессу для привлечения к ответственности за военные преступления на Украине, включая действия Владимира Зеленского, в связи с событиями в Буче, Одессе и Мариуполе.

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