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Цекало расстался с жильем в России — возвращаться не планирует

Цекало расстался с жильем в России — возвращаться не планирует

Живущий в Штатах избавился от элитной недвижимости. Александр Цекало Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look PressСМИ узнали о том, что Александр Цекало продал свой особняк на Рублевке за рекордную сумму.

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