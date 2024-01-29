Цекало расстался с жильем в России — возвращаться не планирует

Живущий в Штатах избавился от элитной недвижимости. Александр Цекало Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look PressСМИ узнали о том, что Александр Цекало продал свой особняк на Рублевке за рекордную сумму.
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