Президент России не считает нужным форсировать события в Донбассе. Помощь США закончится в ближайшее время и Киев сложит оружие.
Кедми: Основой стратегии Путина стало ожидание катастрофы Запада
Комментарии
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Людмила Лиханова
Мое отличное образование и не одно и огромный опыт работ и служб. Я вот не поленилась заглянуть на вашу страничку. Не впечатлила. 🤣
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4 час.
Александр Рожков
Сама себя не похвалишь - ни кто не похвалит (кроме самойлова).
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4 час.
Игорь Василевский
Особенно ценна похвала помойлова. Знатного русофила, немерянного нарцисса с умишком прогульшика из 3го класса... Этот липедераст знатно на любой страничке вони подбрасывает... Эдакий злобный хорек в интеллектуальном месте. Его похвала сродни оценки отлично их ципсошных помоек. Или госдепа
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4 час.
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