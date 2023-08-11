Кедми: Основой стратегии Путина стало ожидание катастрофы Запада

Людмила Лиханова Мое отличное образование и не одно и огромный опыт работ и служб. Я вот не поленилась заглянуть на вашу страничку. Не впечатлила. 🤣

Александр Рожков Сама себя не похвалишь - ни кто не похвалит (кроме самойлова).