Посольство Украины направило Польше ноту с просьбой пресечь перекрытие границы

Посольство Украины в Варшаве направило в министерство иностранных дел Польши ноту с просьбой пресечь перекрытие границы двух стран протестующими, Об этом сообщил украинский посол в Варшаве Василий Зварыч в комментарии агентству «Укринформ».
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