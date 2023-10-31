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Посольство Украины направило Польше ноту с просьбой пресечь перекрытие границы

Посольство Украины направило Польше ноту с просьбой пресечь перекрытие границы

Посольство Украины в Варшаве направило в министерство иностранных дел Польши ноту с просьбой пресечь перекрытие границы двух стран протестующими, Об этом сообщил украинский посол в Варшаве Василий Зварыч в комментарии агентству «Укринформ».

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