Богослов Игнатенко рассказал, является ли грехом чтение молитв с экрана смартфона

В эпоху гаджетов вопрос о допустимости телефона в храме встаёт всё острее. Можно ли заменить молитвослов на смартфон? Не прогневается ли Господь? Ответ даёт известный богослов, опираясь на церковное предание.
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